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29 сентября 2020, 09:44 1

"Слуги народа" не обсуждали заявление Галушко о продаже мест в списках - Качура

29 сентября 2020, 09:44 1
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По словам председателя фракции, нардепы "не успели бы" обсудить этот вопрос
По словам председателя фракции, нардепы "не успели бы" обсудить этот вопрос
Фото: из открытых источников
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Вопрос продажи мест в списках на местных выборах, о которых ранее заявлял нардеп Николай Галушко, не обсуждали на заседании парламентской фракции партии "Слуга народа".

Как передает RegioNews, об этом журналистам по результатам заседания фракции сказал народный депутат VIII созыва Александр Качура.

Относительно господина Глушко и других вопросов, которые мы должны были обсуждать, - мы их не обсуждали", - сказал Качура.

По его словам, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на вопросы нардепов, почему на заседании фракции не затронули тему заявлений Николая Галушко, ответил, что нардепы "не успеют".

Ранее сообщалось, что Корниенко не удивлен скандалом по поводу продажи мест в списках.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко сообщил о выходе из партии.

выборы Слуга народа партия депутат фракция
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