Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона

RegioNews завершает проект посвященный тем, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. Последняя в нашем списке – Запорожская область

RegioNews завершает проект посвященный тем, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. Последняя в нашем списке – Запорожская область

Один из самых технологически развитых регионов Украины – Запорожье, вполне прогнозируемо может похвастаться довольно развитой инфраструктурой пассажирского автобусного сообщения. В целом на территории области, насчитывает свыше 27 тысяч квадратных километров, функционируют три десятка автовокзалов, пятая часть которых имеют наивысший, 1 класс по оценке качества Укртрансбезопасности.

Уже традиционно для украинских областей, особой конкуренции среди фирм, обслуживающих перевозчиков и туристов на вокзалах области, не наблюдается.

Официально зарегистрированное в достаточно далеком 1997 году ЧАО "Запорожавтотранс" удерживает доминирующее положение на рынке автостанционных услуг региона едва ли не с момента своего создания. Предприятию принадлежит 29 из 30 официальных автовокзалов области. Кроме того, согласно отчету акционерного общества за 2019 год в обособленных структурных подразделений "Запорожавтотранса" принадлежат база отдыха "Бриз" в селе Приморский посад и культурно-развлекательный центр "Сказка" расположенный в селе Беленькое. Кроме того предприятие является членом целого ряда объединений. Среди них есть Ассоциации "Запорожоблавтотранс", которая занимается координацией хозяйственной деятельности предприятий, работающих в отрасли автоперевозок. Также указаны запорожская торгово-промышленная палата - функцией которой является содействие развитию народного хозяйства, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в регионе, запорожский областной союз ПИП "Потенциал", который представляет и защищает интересы членов союза в экономических, социально-трудовых и других сферах, способствует интеграции и взаимопониманию работодателей Украины. Есть в этом списке Общественный союз "Всеукраинская ассоциация автостанций", которая занимается координацией и объединением усилий в защиту экологических, производственно-технических и социальных интересов автостанций Украины и Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков, основной профиль которой это обеспечивать защиту экономических, производственно-технических и социальных интересов перевозчиков Украины.

Несмотря на все это, изношенность помещений, требующих ремонта, погашения долгосрочной дебиторской задолженности и затраты на модернизацию оборудования привели к тому, что "Запорожавтотранс" 2019 год завершил с убытком около 70 тысяч гривен. Что, однако, можно рассматривать как положительный результат, по сравнению с 810 тысячами убытков в 2018-том году.

Председателем правления общества последние 5 лет является Галина Лихолит, которая также выступает бизнес-партнером основных акционеров "Запорожавтотранса", семьи Ивановых, в ООО "Автотранспортное предприятие "Транспортник", ООО "Гуляйпольськое АТП 12338" и ООО "Днипротур-Хортица". Подписант – Алексей Фищук, который также отвечает за связь предприятия с различными благотворительными фондами, общественными организациями и ассоциациями. В частности Фищук является руководителем Фонда поддержки программы "Сельский автобус", а также одним из соучредителей Запорожской областной организации работодателей "Автомобилист".

Что же до акционеров "Запорожавтотранса", то почти 93% акций здесь принадлежит братьям Святославу и Ярославу Ивановым, и их отцу Игорь Евгеньевич Иванову, которые на троих контролируют свыше двух десятков предприятий. Более того, фирмы, владельцами которых является семейство Ивановых, успешно доминируют на рынке автостанционных услуг Херсонской, Черкасской и Запорожской областей. Как мы уже сообщали в одной из наших предыдущих публикаций Ивановы имеют довольно опосредованное отношение к политике. В частности глава семейства Игорь Иванов был помощником ныне покойного нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Петра Ваната. А сыновья, Ярослав и Святослав, были помощниками депутата Запорожского областного совета, члена фракции "Наш край", секретаря комиссии по вопросам строительства, транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса Владимира Тарасова.

Единственное предприятие запорожской области, которое создает пусть и формальную но все же конкуренцию ЧАО "Запорожавтотранс" это ООО "Мотор инвест групп", которому принадлежит автостанция в областном центре. Зарегистрированное в конце 2018 года общество возглавляет депутат Запорожского городского совета, член политической партии "Наш край" Василий Полюсов. Согласно представленной декларации за 2019 год, политик-предприниматель и его жена Виктория Маланич имеют корпоративные права в ООО "ГУРА-7", ООО "Трикотаж", ООО "Мегатек-Гранд", а также польской компании AGP GROUP SP ZOO. В целом предпринимательская деятельность в прошлом году принесла семье депутата 2,27 миллионов гривен дохода. Еще 600 тысяч гривен и $40 тысяч записаны как денежные активы в наличности.

Что касается владельцев ООО "Мотор инвест групп" то по данным госреестра фирма принадлежит Алле Маланич, матери жены вышеупомянутого депутата Василия Полюсова. Сама же Алла Маланич имеет отношение к целому ряду предприятий, специализирующихся на автоперевозках, ремонте и обслуживании транспортных средств и строительстве. В частности предпринимательница фигурирует в учредителях ООО "Тревел-Авто", ООО "Максикомп", ООО "Стойколор" и ООО "Запорожская транспортная компания - 2015".

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