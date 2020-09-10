Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону

RegioNews завершує проєкт присвячений тим, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. Остання в нашому списку – Запорізька область

RegioNews завершує проєкт присвячений тим, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. Остання в нашому списку – Запорізька область

Один за найбільш технологічно розвинених регіонів України – Запоріжжя, цілком прогнозовано може похвалитись досить розвиненою інфраструктурою пасажирського автобусного сполучення. Загалом на території області, що налічує понад 27 тисяч квадратних кілометрів, функціонують три десятка автовокзалів, п’ята частина яких мають найвищий, 1 клас якості за оцінкою Укртрансбезпеки.

Вже традиційно для українських областей, особливої конкуренції серед фірм, що обслуговують перевізників та туристів на вокзалах області, не спостерігається.

Офіційно зареєстроване в досить далекому 1997 році ПрАТ "Запоріжавтотранс" втримує домінуюче становище на ринку автостанційних послуг регіону чи не з моменту свого створення. Підприємству належить 29 з 30 офіційних автовокзалів області. Окрім того, відповідно до звіту акціонерного товариства за 2019 рік до відокремлених структурних підрозділів "Запоріжавтотранса" належать база відпочинку "Бриз" у селі Приморський посад та культурно-розважальний центр "Казка" розташований в селі Біленьке. Крім того підприємство є членом цілого ряду об’єднань. Серед них є Асоціації "Запоріжоблавтотранс", яка займається координацією господарської̈ діяльності підприємств, що працюють в галузі автоперевезень. Також зазначені запорізька торгово-промислова палата - функцією якої є сприяння розвитку народного господарства, створення сприятливих умов для підприємницької̈ діяльності в регіоні, запорізький обласний̆ союз ПIП "Потенцiал", який представляє та захищає інтереси членів союзу в економічних, соціально-трудових та інших сферах, сприяє інтеграції та взаєморозумінню роботодавців Украйни. Є в цьому списку Громадська спілка "Всеукраїнська асоціація автостанцій" яка займається координацією та об’єднанням зусиль на захист екологічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів автостанцій̆ України і Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників, основний профіль якої це забезпечує захист економічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів перевізників України.

Незважаючи на все це, зношеність приміщень, що потребують ремонту, погашення довгострокової дебіторської заборгованості та витрати на модернізацію обладнання призвели до того, що "Запоріжавтотранс" завершив 2019 рік зі збитками близько 70 тисяч гривень. Що, однак, можна розглядати як позитивний результат, у порівнянні з 810 тисячами збитків 2018-го року.

Головою правління товариства останні 5 років є Галина Лихоліт, яка також виступає бізнес-партнером основних акціонерів "Запоріжавтотранса", сім’ї Іванових, в ТОВ "Автотранспортне підприємство "Транспортник", ТОВ "Гуляйпільське АТП 12338" і ТОВ "Дніпротур-Хортиця". Підписант – Олексій Фіщук, який також відповідає за зв’язок підприємства з різноманітними благодійними фондами, громадськими організаціями та асоціаціями. Зокрема Фіщук є керівником Фонду підтримки програми "Сільський автобус", а також одним зі співзасновників Запорізької обласної організації роботодавців "Автомобіліст".

Що ж до акціонерів "Запоріжавтотрансу", то майже 93% акцій тут належить братам Святославу і Ярославу Івановим, та їхньому батькові Ігорю Євгенійовичу Іванову, які на трьох контролюють понад два десятка підприємств. Скажемо більше, фірми, власниками яких є сімейство Іванових, успішно домінують на ринку автостанційних послуг Херсонської, Черкаської та Запорізької областей. Як ми вже повідомляли в одній з наших попередніх публікацій Іванови мають досить опосередковане відношення до політики. Зокрема глава сімейства Ігор Іванов був помічником нині покійного нардепа 8-го скликання від "Народного фронту" Петра Ваната. А сини, Ярослав та Святослав, були помічниками депутата Запорізької обласної ради, члена фракції "Наш край", секретаря комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу Володимира Тарасова.

Єдине підприємство запорізької області, що створює нехай і формальну та все ж конкуренцію ПрАТ "Запоріжавтотранс" це ТОВ "Мотор інвест груп", якому належить автостанція в обласному центрі. Зареєстроване наприкінці 2018 року товариство наразі очолює депутат Запорізької міської ради, член політичної партії "Наш край" Василь Полюсов. Відповідно до поданої декларації за 2019 рік, політик-підприємець та його дружина Вікторія Маланич мають корпоративні права в ТОВ "ГУРА-7", ТОВ "Трикотаж", ТОВ "Мегатек-Гранд", а також польській компанії AGP GROUP SP ZOO. Загалом підприємницька діяльність минулоріч принесла сім’ї депутата 2,27 мільйонів гривень доходу. Ще 600 тисяч гривень та $40 тисяч записані як грошові активи у готівці.

Що ж до власників ТОВ "Мотор інвест груп" то за даними держреєстру фірма належить Аллі Маланич, матері дружини вищезгаданого депутата Василя Полюсова. Сама ж Алла Маланич має відношення до цілого ряду підприємств, що спеціалізуються на автоперевезеннях, ремонті та обслуговуванні транспортних засобів та будівництві. Зокрема підприємиця фігурує в засновниках ТОВ "Тревел-Авто", ТОВ "Максікомп", ТОВ "Стойколор" і ТОВ "Запорізька транспортна компанія - 2015".

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