09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
19:21  04 сентября
Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог
17:59  04 сентября
"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 16:00 10

Скандальный экс-глава Запорожской ОГА будет учавствовать в местных выборах в Одессе

04 сентября 2020, 16:00 10
Читайте також українською мовою
Евгений Червоненко будет выдвигаться от партии "Наш край"
Евгений Червоненко будет выдвигаться от партии "Наш край"
Читайте також
українською мовою

Одиозный министр транспорта и связи Украины (2005 г.), председатель Запорожской ОГА (2005-2007 гг.) Евгений Червоненко решил идти на местные выборы в Одессе вместе с партией «Наш край».

Об этом сообщили на съезде партии, который прошел в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на "Главком".

В своей речи Червоненко заявил, что намерен продолжить развитие Одессы как логистического центра, чьи доходы существенно упали за последние годы.

"Одесса — это наш последний логистический центр. Я вам хочу сказать, что при Кирпе и при мне транзит только через Украину приносил миллиарды долларов - без газовой трубы. Сегодня 120 млн", – заявил скандальный политик.

Напомним, накануне член депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского головы Киева от партии "Наш край".

выборы Одесса ОГА Запорожье Наш край
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »