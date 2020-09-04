Скандальный экс-глава Запорожской ОГА будет учавствовать в местных выборах в Одессе

Евгений Червоненко будет выдвигаться от партии "Наш край"

Евгений Червоненко будет выдвигаться от партии "Наш край"

Одиозный министр транспорта и связи Украины (2005 г.), председатель Запорожской ОГА (2005-2007 гг.) Евгений Червоненко решил идти на местные выборы в Одессе вместе с партией «Наш край».

Об этом сообщили на съезде партии, который прошел в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на "Главком".

В своей речи Червоненко заявил, что намерен продолжить развитие Одессы как логистического центра, чьи доходы существенно упали за последние годы.

"Одесса — это наш последний логистический центр. Я вам хочу сказать, что при Кирпе и при мне транзит только через Украину приносил миллиарды долларов - без газовой трубы. Сегодня 120 млн", – заявил скандальный политик.

Напомним, накануне член депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского головы Киева от партии "Наш край".