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Днем 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате удара повреждены близлежащие жилые дома и автомобили.

На месте работают соответствующие службы, идет ликвидация последствий атаки.

Напомним, вечером 10 и утром 11 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Одесской области. Без света остаются около 135 тысяч потребителей.