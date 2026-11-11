Россияне ударили по рынку в Черноморске: один человек погиб, есть пострадавшие
Днем 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, в результате удара повреждены близлежащие жилые дома и автомобили.
На месте работают соответствующие службы, идет ликвидация последствий атаки.
Напомним, вечером 10 и утром 11 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Одесской области. Без света остаются около 135 тысяч потребителей.
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