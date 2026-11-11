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11 ноября 2026, 14:45

Удар по Запорожью: загорелся дом, есть раненые

11 ноября 2026, 14:45
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Фото: ГСЧС
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Россияне днем 11 ноября ударили по Запорожью. В результате атаки ранены местные жители

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки российского беспилотника в Запорожье повреждена пятиэтажка: пострадали окна и крыша, загорелся утеплитель вентиляционного оборудования. Кроме того, произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры.

Известно, что в результате атаки две женщины и три мужчины получили ранения. Медики оказывают им помощь.

Напомним, ранее в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На месте атаки возник пожар.

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