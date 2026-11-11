Удар по Запорожью: загорелся дом, есть раненые

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки российского беспилотника в Запорожье повреждена пятиэтажка: пострадали окна и крыша, загорелся утеплитель вентиляционного оборудования. Кроме того, произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры.

Известно, что в результате атаки две женщины и три мужчины получили ранения. Медики оказывают им помощь.

Напомним, ранее в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения. На месте атаки возник пожар.