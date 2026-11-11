В ГСЧС показали последствия российской атаки по Черноморску

Фото: ГСЧС Одесщины

В ГСЧС Одесской области показали последствия российской атаки по Черноморску. Из-за обстрелов повреждены частный жилой дом и торговые павильоны местного рынка

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Также отмечается, что возник пожар.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

Напомним, днем 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. Один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.