В ГСЧС показали последствия российской атаки по Черноморску
В ГСЧС Одесской области показали последствия российской атаки по Черноморску. Из-за обстрелов повреждены частный жилой дом и торговые павильоны местного рынка
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Также отмечается, что возник пожар.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.
Напомним, днем 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. Один человек погиб, еще четверо пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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