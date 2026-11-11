Ракетный удар по Харькову: горели 38 гаражей и 15 авто, пострадал человек

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова. В результате атаки пострадал человек, возник масштабный пожар на территории гаражного кооператива

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате одного из попаданий загорелись гаражные боксы и автомобили. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Огонь охватил 38 гаражей и 15 автомобилей.

Также взрывной волной повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи.

На месте удара работали спасатели ГСЧС, психологи и саперы.

Ранее сообщалось, что под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы города.

Напомним, 10 ноября в Днепре в результате российского удара по предприятию критической инфраструктуры погибли два человека, еще по меньшей мере четверо получили ранения.