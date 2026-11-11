Смертельное ДТП в Киевской области: мужчина погиб под колесами иномарки

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

46-летний водитель Dacia Lodgy наехал на мужчину. Пешеход переходил дорогу в неустановленном городе. К сожалению, в результате аварии 49-летний пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, что на Окружной дороге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник. Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проверка на Драгере показала 1,97 промилле алкоголя в крови.