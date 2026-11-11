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11 ноября 2026, 13:43

В Кропивницком продолжается ликвидация последствий российского удара

11 ноября 2026, 13:43
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Фото: ГСЧС
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В Кропивницком продолжают тушить пожар на объекте гражданской инфраструктуры, возникший утром 10 ноября в результате повторного российского удара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели работали на месте всю ночь. Пожар еще не удалось ликвидировать из-за значительной площади возгорания.

Работу спасателей усложняет постоянная угроза повторных российских обстрелов.

Сейчас тушение продолжается.

Напомним, утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Под ударом оказался ТЦ "Эпицентр". Пострадали два охранника, они находятся в тяжелом состоянии.

После удара в 101-м микрорайоне Кропивницкого зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

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