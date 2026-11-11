Фото: ОВА

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Костопольскую громаду Ровенской области

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

В результате удара повреждены три частных жилых дома, в одном из них разрушена стена и крыша.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову. Под атакой оказались два района города.