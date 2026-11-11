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В Киевской области мужчина одним ударом убил знакомого
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11 ноября 2026, 12:19

В Киевской области мужчина одним ударом убил знакомого

11 ноября 2026, 12:19
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Фото: Национальная полиция
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В городе Ирпень Бучанского района конфликт между двумя знакомыми закончился смертью одного из мужчин. Правоохранители сообщили 32-летнему фигуранту о подозрении

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в преддверии трагедии мужчины вместе употребляли алкоголь на одной из улиц города. Между ними возник словесный спор, во время которого младший мужчина ударил оппонента кулаком в голову.

От удара потерпевший потерял равновесие и упал на землю, получив тяжкие телесные повреждения. На следующий день мужчина умер по месту жительства.

О смерти мужа в полицию сообщила его жена. На месте происшествия работали специалисты-криминалисты, проведшие осмотр и зафиксировавшие следы преступления.

Правоохранители задержали подозреваемого.

Следователи процессуального руководства Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшего смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.

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полиция конфликт алкоголь Ирпень Киевская область мужчины
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