В Киевской области мужчина одним ударом убил знакомого

Фото: Национальная полиция

В городе Ирпень Бучанского района конфликт между двумя знакомыми закончился смертью одного из мужчин. Правоохранители сообщили 32-летнему фигуранту о подозрении

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в преддверии трагедии мужчины вместе употребляли алкоголь на одной из улиц города. Между ними возник словесный спор, во время которого младший мужчина ударил оппонента кулаком в голову.

От удара потерпевший потерял равновесие и упал на землю, получив тяжкие телесные повреждения. На следующий день мужчина умер по месту жительства.

О смерти мужа в полицию сообщила его жена. На месте происшествия работали специалисты-криминалисты, проведшие осмотр и зафиксировавшие следы преступления.

Правоохранители задержали подозреваемого.

Следователи процессуального руководства Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшего смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.