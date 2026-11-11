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11 ноября 2026, 13:22

Грипп уже на Ровенщине: сколько украинцев заболели ОРВИ за неделю

11 ноября 2026, 13:22
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В период со 2 по 8 ноября в Украине зафиксировали снижение заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции. Количество больных уменьшилось на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

По данным эпидемиологического мониторинга, признаков интенсивного распространения респираторных инфекций в Украине пока нет. Все регионы остаются на фоновом уровне интенсивности заболеваемости.

В течение отчетной недели ОРВИ заболели 97 520 человек, среди них 56 169 детей и 40 103 взрослых. Также медики подтвердили 110 случаев COVID-19 – на 18 больше чем неделей ранее.

По результатам лабораторных исследований, на прошлой неделе один случай гриппа подтвердили в Ровенской области. В целом с начала эпидемического сезона лабораторно выявили четыре случая гриппа типа А. Три предыдущих зафиксировали в Харьковской, Львовской и Ровенской областях.

Кроме того, в исследованных образцах выявляли SARS-CoV-2, другие коронавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и риновирусы.

Всего с начала эпидемического сезона – с 28 сентября по 8 ноября – ОРВИ в Украине переболели 613 335 человек. Это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди заболевших подтверждено 519 случаев COVID-19.

Напомним, в Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) 2026-2027 годов. Сезон усиленного эпидемиологического надзора продлится до 23 мая 2027 года.

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