В Киевской области российский дрон попал по территории лицея
В среду, 11 ноября, российский беспилотник попал по территории лицея в Яготине Бориспольского района. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
Во время атаки в укрытии находились 171 ребенок, а также учителя и работники учебного заведения. Благодаря этому удалось избежать жертв.
Спасатели завершают ликвидацию пожара, возникшего на территории лицея. После этого начнут работы по восстановлению благоустройства.
Взрыв также повредил автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах, расположенных вблизи учебного заведения.
Напомним, с вечера 10 ноября российские войска нанесли многочисленные удары беспилотниками по Житомирской области. Под ударами оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глубочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской общинах.