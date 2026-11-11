В Киевской области российский дрон попал по территории лицея

Фото: Киевская ОВА

В среду, 11 ноября, российский беспилотник попал по территории лицея в Яготине Бориспольского района. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Во время атаки в укрытии находились 171 ребенок, а также учителя и работники учебного заведения. Благодаря этому удалось избежать жертв.

Спасатели завершают ликвидацию пожара, возникшего на территории лицея. После этого начнут работы по восстановлению благоустройства.

Взрыв также повредил автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах, расположенных вблизи учебного заведения.

Напомним, с вечера 10 ноября российские войска нанесли многочисленные удары беспилотниками по Житомирской области. Под ударами оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры в Житомирской, Глубочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской общинах.