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11 ноября 2026, 13:55

В Киеве полностью выключат уличное освещение: что известно

11 ноября 2026, 13:55
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Иллюстративное фото: Суспильное Киев/Тамила Барановская
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В Киеве из-за российских атак и дефицита электроэнергии временно полностью выключат внешнее освещение

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевгорсвет", передает RegioNews.

Решение выключить уличное освещение было принято в КГГА, чтобы направить имеющуюся электроэнергию прежде всего на важные объекты города.

В "Киевгорсвете" объяснили, что предприятие отвечает только за работу уличных фонарей и освещение городских территорий. Оно не поставляет электроэнергию в квартиры, больницы и другие объекты критической инфраструктуры.

В то же время, полностью без освещения город не останется там, где работают средства оповещения. Фонари, от которых они питаются, будут включать при наличии электроэнергии – после возобновления питания и до 22:00.

Из-за отсутствия уличного освещения киевлян и гостей столицы призывают быть особенно осторожными на дорогах.

Водителям советуют не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и внимательно следить за пешеходами, особенно вблизи переходов.

Пешеходам рекомендуют носить световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках, а в темноте пользоваться фонариками или подсвечивать дорогу смартфоном.

Напомним, в Украине продолжают действовать графики отключения света . Причины – последствия российских атак.

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