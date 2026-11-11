В Киеве полностью выключат уличное освещение: что известно
В Киеве из-за российских атак и дефицита электроэнергии временно полностью выключат внешнее освещение
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевгорсвет", передает RegioNews.
Решение выключить уличное освещение было принято в КГГА, чтобы направить имеющуюся электроэнергию прежде всего на важные объекты города.
В "Киевгорсвете" объяснили, что предприятие отвечает только за работу уличных фонарей и освещение городских территорий. Оно не поставляет электроэнергию в квартиры, больницы и другие объекты критической инфраструктуры.
В то же время, полностью без освещения город не останется там, где работают средства оповещения. Фонари, от которых они питаются, будут включать при наличии электроэнергии – после возобновления питания и до 22:00.
Из-за отсутствия уличного освещения киевлян и гостей столицы призывают быть особенно осторожными на дорогах.
Водителям советуют не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и внимательно следить за пешеходами, особенно вблизи переходов.
Пешеходам рекомендуют носить световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках, а в темноте пользоваться фонариками или подсвечивать дорогу смартфоном.
Напомним, в Украине продолжают действовать графики отключения света . Причины – последствия российских атак.