В Ужгороде поймали главаря вымогателей, которые шантажировали местных перевозчиков

Силовики провели обыск у него дома

Силовики провели обыск у него дома

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передает Regionews.

По данным следствия, участники группировки, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 47 тыс. долларов "за спокойствие".

"При этом злоумышленники прикрывались связями в криминальном мире. "Выбитые" из граждан деньги в дальнейшем распределялись между участниками группы и выделялись на нужды так называемого "общака" для лиц, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления", — рассказали правоохранители .

25 августа силовики задержали 40-летнего организатора группы и провели обыск у него дома. Изъяли оружие, боеприпасы, деньги и черновые записи о суммах, собранных с перевозчиков и предпринимателей.

Решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, 17 августа в Закарпатской ОГА прошли обыски, правоохранители проверяли закупку некачественных защитных костюмов на 25 миллионов гривен. Позже стало известно, что обыски прошли в еще двух регионах.