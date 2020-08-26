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26 августа 2020, 17:35 5

В Ужгороде поймали главаря вымогателей, которые шантажировали местных перевозчиков

26 августа 2020, 17:35 5
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Силовики провели обыск у него дома
Силовики провели обыск у него дома
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Правоохранители Закарпатской области раскрыли организованную группу вымогателей, ее организатор задержан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передает Regionews.

По данным следствия, участники группировки, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 47 тыс. долларов "за спокойствие".

"При этом злоумышленники прикрывались связями в криминальном мире. "Выбитые" из граждан деньги в дальнейшем распределялись между участниками группы и выделялись на нужды так называемого "общака" для лиц, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления", — рассказали правоохранители .

25 августа силовики задержали 40-летнего организатора группы и провели обыск у него дома. Изъяли оружие, боеприпасы, деньги и черновые записи о суммах, собранных с перевозчиков и предпринимателей.

Решается вопрос о предъявлении задержанному подозрения по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, 17 августа в Закарпатской ОГА прошли обыски, правоохранители проверяли закупку некачественных защитных костюмов на 25 миллионов гривен. Позже стало известно, что обыски прошли в еще двух регионах.

полиция Ужгород вымогательство банда перевозчики
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