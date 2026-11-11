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11 ноября 2026, 12:33

На Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево: девушка погибла

11 ноября 2026, 12:33
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Фото: Национальная полиция
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10 ноября в Болехове Калушского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 20-летняя жительница Львовщины, еще три человека, находившиеся в автомобиле, получили легкие травмы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, девушка управляла автомобилем Nissan Tiida и двигалась по улице Даниила Галицкого в направлении Долины. На закругленном участке дороги водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

От полученных травм водитель умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

В салоне автомобиля находились три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения. После досмотра медиками пострадавших отпустили домой.

Во время проверки правоохранители также выяснили, что у погибшей не было водительского удостоверения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киеве BMW вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения 35-летний вождь получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на Окружной дороге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник. Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проверка на Драгере показала 1,97 промилле алкоголя в крови.

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