26 січня 2026, 16:20

Розшуком Міндіча і Цукермана може зайнятися Інтерпол

26 січня 2026, 16:20
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українських бізнесменів Міндіча і Цукермана можуть оголосити у розшук Інтерполу

Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє RegioNews із посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

На запитання журналістів, чи справді відповідні матеріали були передані до Інтерполу, Клименко відповів: "Так, направили".

Водночас він уточнив, що інформації про виставлення так званої "червоної картки" наразі немає.

Нагадаємо, 12 листопада Кабмін ініціював введення санкцій проти Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

Олександр Цукерман також фігурує у масштабному антикорупційному розслідуванні під умовною назвою "Мідас", яке стосується корупційних схем у сфері енергетики.

За даними слідства, він мав кодове ім’я "Шугармен". Як повідомляє "Українська правда", головний фінансист Міндіча Олександр Цукерман виїхав за кордон 29 жовтня.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

