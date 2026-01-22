НАБУ проводить обшуки у екскерівника Державної прикордонної служби, – джерела

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на УП.

За даними видання, слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок.

Як відомо, Сергію Дейнеко 50 років. Він генерал-лейтенант, учасник російсько-української війни, із 2019 до 2026 року – голова Державної прикордонної служби України. Був звільнений із посади глави ДПСУ 4 січня 2026 року.

Торік головний прикордонник країни опинився в центрі гучного скандалу, пов’язаного з корупційними схемами, приховуванням активів та сумнівними фінансовими операціями. Згідно з декларацією за 2024 рік, Дейнеко не вказав витрати на оренду будинку вартістю майже 4 млн грн у Київській області, а також "забув" задекларувати квартиру в Мукачеві, придбану за заниженою ціною.

Нагадаємо, на початку 2026 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про призначення Сергія Дейнеко радником глави МВС України. За його словами, Дейнеко продовжує займатися військовими справами і після короткого періоду відновлення повернеться до активної служби.