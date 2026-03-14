Прикордонники показали, як ефектно знищили російські позиції на Курщині
Українські прикордонники показали, як нищать техніку окупантів. Захисники поділились ефектним відео
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Захисники опублікували відео роботи операторів безпілотників "Сталевого кордону". На відео можна побачити, як російські окупанти намагаються втекти від українських дронів.
Військові розгромили російські позиції, знищили комплекс "Муром", пʼяти окупантів, укриття, склад боєприпасів, транспортний засіб та антену.
Ці кадри були зроблені на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.
Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.
