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Співробітники НАБУ та САП під час прослуховування почули голос бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча. Це відбулося у квартирі, де п'ять років тому президент Володимир Зеленський святкував свій день народження

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, на записах може бути присутній і сам президент, однак офіційних підтверджень або спростувань від правоохоронних органів наразі немає. Не відомо також, чи мали зафіксовані розмови стосунок до корупційних справ.

Як відомо, Тімур Міндіч — співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він — людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу.

За свідченнями співрозмовників у політичних і бізнесових колах, близькі стосунки з президентом дозволяють Міндічу звертатися з особистими проханнями щодо державних призначень та рішень, не обіймаючи при цьому жодних посад.

У червні стало відомо, що бізнесмен покинув Україну. Його підозрюють у розкраданнях на тендерах "Харківобленерго"на суму 664 мільйони гривень.

Нагадаємо, цього тижня УП повідомляла з посиланням на джерело в антикорупційних органах, що НАБУ готує Міндічу підозру. Саме з цим джерело пов'язувало активну протидію антикорупційним органам із боку президента, що спровокувала гучний суспільний резонанс і протести в Києві.

22 липня ввечері президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи — НАБУ і САП — генеральному прокурору.

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