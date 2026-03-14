Росіяни атакували Київщину: четверо людей загинули

У ніч на 14 березня російська армія атакувала Київщину. На жаль, є загиблі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Вищгородському районі внаслідок атаки ворога пошкоджено вантажний автомобіль та склад. На жаль, загинув місцевий житель. Ще двоє людей госпіталізовані.

На Обухівщині внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлю багатоповерхового та ліфтову шахту.

У Броварах пошкоджено склади, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та поштове відділення. Загинули троє людей. Ще восьмеро місцевих жителів поранені.

На Білоцерківківщині пошкоджено господарську будівлю.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському Херсона російські військові скинули вибухівку з БпЛА на маршрутний автобус. Відмо , що внаслідок атаки постраждало 20 людей, серед яких 17-річний підліток.