14 березня 2026, 17:35

Військові отруїлись алкоголем, один помер: на Львівщині судили сержанта

14 березня 2026, 17:35
Ілюстративне фото
Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним головного сержанта батальйону однієї з військових частин у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану. Чиновник не забезпечив належний контроль за підлеглими

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Військовослужбовці вживали алкоголь. Внаслідок отруєння один із них помер, ще кількох госпіталізували з алкогольним отруєнням. Притягнули до відповідальності головного сержанта батальйону однієї з військових частин.

Чиновник був прямим начальником для рядового та сержантського складу батальйону та відповідав, зокрема, за контроль дисципліни, морально-психологічного стану і належного забезпечення підлеглих.

11 грудня минулого року він не вжив необхідних заходів, коли військові вживали алкоголь. Його сповістили про суд, але на засідання він не з'явився.

Суд визнав військовослужбовця винним та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 000 грн.

Нагадаємо, на початку 2026 року на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Він отримував гроші за зняття чоловіків із розшуку.

