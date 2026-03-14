На Житомирщині сталась подвійна ДТП: три авто влетіли одне в одне

Аварія сталась 13 березня близько 14:15 на вулиці Чуднівській в обласному центрі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Попередньо, сталось зіткнення автомобілів Ford під керуванням 32-річного жителя Хмельниччини та Mercedes-Benz, за кермом якого знаходилася 59-річна жителька Житомирського району.

Внаслідок ДТП кросовер перекинувся. Потім пікап допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 2111 під керуванням 53-річного житомирянина. Відомо, що травми водії кросовера та легковика. Їх було доставлено до лікувальних закладів.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині автівка перекинулась на дах. Водій авто загинув на місці.