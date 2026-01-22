14:31  22 січня
22 січня 2026, 13:46

НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів

22 січня 2026, 13:46
ілюстративне фото: з відкритих джерел
НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця ДПСУ на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

Серед підозрюваних:

- колишній голова Держприкордонслужби, генерал;

- начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;

- колишня службова особа Держприкордонслужби.

Як зазначається, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

"Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб)", – зазначають у відомстві.

Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Раніше ми повідомляли про те, що НАБУ проводить обшуки у екскерівника Державної прикордонної служби Сергія Дейнека. Він із 2019 до 2026 року очолював Державну прикордонну службу і був звільнений із посади 4 січня 2026 року.

Торік головний прикордонник країни опинився в центрі гучного скандалу, пов’язаного з корупційними схемами, приховуванням активів та сумнівними фінансовими операціями. Згідно з декларацією за 2024 рік, Дейнеко не вказав витрати на оренду будинку вартістю майже 4 млн грн у Київській області, а також "забув" задекларувати квартиру в Мукачеві, придбану за заниженою ціною.

