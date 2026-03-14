Хотіла допомогти другу: на Прикарпатті жінку обікрали аферисти - українців попереджають про схему
Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.
Шахраї активно використовують зламані акаунти в соціальних мережах та месенджерах. Потім вони видають себе за друзів, родичів чи колег і просять в людей терміново переказати гроші.
29-річна жителька Калуша отримала повідомлення нібито від знайомої з проханням позичити гроші. Не підозрюючи обману, жінка перерахувала на надані реквізити близько 15 тисяч гривень. Згодом ситуація повторилась, і вона надіслала "знайомій" ще понад 26 тисяч гривень.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Поліція закликає громадян перевіряти дані навіть якщо повідомлення нібито від близької людини.
"Пам’ятайте: справжній знайомий не образиться, якщо ви вирішите перевірити інформацію. А шахрай розраховує саме на вашу поспішність та довіру", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше в Києві аферист виманив у пенсіонерки гроші на похорон сусідки. Проте в результаті виявилось, що сусідка жива.