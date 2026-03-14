Хотіла допомогти другу: на Прикарпатті жінку обікрали аферисти - українців попереджають про схему

Шахраї активно використовують зламані акаунти в соціальних мережах та месенджерах. Потім вони видають себе за друзів, родичів чи колег і просять в людей терміново переказати гроші.

29-річна жителька Калуша отримала повідомлення нібито від знайомої з проханням позичити гроші. Не підозрюючи обману, жінка перерахувала на надані реквізити близько 15 тисяч гривень. Згодом ситуація повторилась, і вона надіслала "знайомій" ще понад 26 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Поліція закликає громадян перевіряти дані навіть якщо повідомлення нібито від близької людини.

"Пам’ятайте: справжній знайомий не образиться, якщо ви вирішите перевірити інформацію. А шахрай розраховує саме на вашу поспішність та довіру", - кажуть правоохоронці.

