Кешбек від влади – не економія, а пастка: як ви платите тричі за те саме

Треба в Верховній Раді уточнити, звідки гроші з державного бюджету на це все?!

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо громадяни не будуть критично мислити і будуть мовчазно погоджуватися навіть на те, що виймають гроші з їх власної кишені – то така країна навряд чи буде мати економічний розвиток і зможе наздогнати лідерів Європи.

Подивиться на цей кешбек з пальним. В народі його вже окрестили: "Є-Бачок" чи "Є-Бак".

Я би сказав, що це програма: "Є-Лох".

Чому? Бо ви заплатите тричі!

Перший раз у підвищену ціну включать безвідсотковий кредит від вас продавцю пального (вибора – не буде) для того, щоб за ваші гроші (а не, скажімо гроші банку) закупити наступну партію.

Другий раз ви заплатите податками в бюджет, з якого комусь віддадуть кешбек.

І третій раз ви заплатите, бо віддасте наперед свої гроші в умовах інфляції і девальвації гривні. Тобто сто гривень зараз і через місяць – це різні за купівельною спроможністю сто гривень.

Крім того, вас ще заганяють в "цифрове стойло", не даючи жодного вибору.

І в підсумку, ви ще раз заплатите … заплатите найбільшу ціну: вашу долю вирішать за вас на виборах ідеологи та "схематозники" кешбеку, а не ті, хто, буде готовий поставити на розвиток економічно незалежного від влади середнього класу.

Відчуйте майстерність владних політтехнологів: береш в цьому участь – ти учасник програми "Є-Лох". Не береш кешбек – ти просто лох.

Може все ж таки направимо додаткові ресурси (бачимо, що вони є) на потреби Збройних Сил України, а не на ці "лохівські програми"?