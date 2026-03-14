В Ужгороді чоловік стріляв по вікнах драмтеатру
Інцидент стався 12 березня. Поліції повідомили, що вулиці Івана Чендея невідомий здійснює постріли у напрямку будівлі драмтеатру
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Зловмисником виявився 38-річний чоловік. Він здійснив кілька пострілів із пістолета по будівлі драматичного театру. Правоохоронці вилучили в нього зброю. Попередньо, це пневматичний пістолет, який перебуває у вільному обігу.
Чоловіка затримали та помістили до ізолятора. Триває розслідування.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Кривому Розі військовослужбовця ТЦК вдарили ножем. Тоді ж цивільні перешкоджали законній діяльності військових.
