Іран відкрито пригрозив Україні ударами

Про це Ібрагім Азізі написав у соціальній мережі, передає RegioNews.

"Надаючи підтримку ізраїльському режиму у вигляді дронів, неспроможна Україна фактично вступила у війну і, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", –написав голова парламентського комітету національної безпеки Ірану.

Слід зазначити, що українська сторона поки що не коментувала погрози з боку іранського депутата.

Нагадаємо, що Іран підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Країна постачає росіянам ударні безпілотники та боєприпаси, а також порох для реактивних снарядів і стволів для гаубиць і танків. Зокрема, на початку повномасштабної війни іранські військові перебували в окупованому Криму та допомагали Росії атакувати безпілотниками мирне населення та цивільну інфраструктуру України.