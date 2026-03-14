Укренерго змінює графіки відключень світла через масовані обстріли

Через обстріли в ніч на 14 березня та ранкові атаки постраждали енергообʼєкти в рідних регіонах. Через це тисячі споживачів у різних містах лишились без електроенергії

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Знеструмлення фіксують у багатьох жителів в Києві, а також Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там, де умови це дозволяють, енергетики вже почали відновлювальні роботи.

Крім того, внаслідок масованої атаки вимушено змінюють час та обсяг обстеження споживання електроенергії. Тепер погодинні відключення для всіх категорій споживачів запроваджені з 8:00 до кінця доби.

Точні графіки ймовірних відключень варто шукати на офіційних сторінках або сайтах обленерго у вашому регіоні.

"Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні варто перенести на денний час – з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Однак, якщо наразі у вашому регіоні діють погодинні відключення, будь ласка – споживайте електроенергію максимально ощадливо. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", - закликають енергетики.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ близько 6 тисяч разів атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури на території України. Збитки сягають мільярдів.