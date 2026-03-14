14 березня 2026, 11:15

Укренерго змінює графіки відключень світла через масовані обстріли

14 березня 2026, 11:15
Через обстріли в ніч на 14 березня та ранкові атаки постраждали енергообʼєкти в рідних регіонах. Через це тисячі споживачів у різних містах лишились без електроенергії 

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Знеструмлення фіксують у багатьох жителів в Києві, а також Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Там, де умови це дозволяють, енергетики вже почали відновлювальні роботи.

Крім того, внаслідок масованої атаки вимушено змінюють час та обсяг обстеження споживання електроенергії. Тепер погодинні відключення для всіх категорій споживачів запроваджені з 8:00 до кінця доби.

Точні графіки ймовірних відключень варто шукати на офіційних сторінках або сайтах обленерго у вашому регіоні.

"Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні варто перенести на денний час – з 11:00 до 16:00. Це період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Однак, якщо наразі у вашому регіоні діють погодинні відключення, будь ласка – споживайте електроенергію максимально ощадливо. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", - закликають енергетики.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ близько 6 тисяч разів атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури на території України. Збитки сягають мільярдів.

електроенергія Укрэнерго графіки відключення світла
Попри атаки РФ на енергосистему та відключення світла Україна відновила експорт електроенергії до Європи
07 березня 2026, 15:16
В Укренерго розповіли, яка зараз ситуація з енергосистемою країни
07 березня 2026, 11:56
"Нагріли" мільйони на електриці для шкіл: на Харківщині судитимуть чиновника
27 лютого 2026, 13:15
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
