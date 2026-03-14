14 березня 2026, 13:20

Росіяни атакували Харківщину: серед поранених дитина

Фото: прокуратура
Зранку 14 березня російські окупанти атакували Харківщину. Внаслідок обстрілу постраждала дитина 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

14 березня близько 5:40 у селищі Водяне російський дрон влучив поблизу приміського електропоїзда. Внаслідок атаки отримав поранення машиніст. Ще його троє колег отримали гостру реакцію на стрес.

Близько 7:00 російські військові атакували дроном село Солоницівка. Пошкоджено приватні житлові будинки. 11-річний хлопчик отримав поранення.

Нагадаємо, в ніч на 14 березня російська армія також атакувала Київську область. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Загинули четверо місцевих жителів.

Росіяни атакували рейсовий автобус на Харківщині: загинув водій
13 березня 2026, 12:37
Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі у Миколаєві
13 березня 2026, 10:06
На Чернігівщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
13 березня 2026, 09:25
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Станція "Популізм": як "безкоштовний" транспорт заганяє Київ та Харків у борги та кому це вигідно
14 березня 2026, 14:00
Хотіла допомогти другу: на Прикарпатті жінку обікрали аферисти - українців попереджають про схему
14 березня 2026, 13:40
Прикордонники показали, як ефектно знищили російські позиції на Курщині
14 березня 2026, 13:00
Познайомилась з фсбшником в інтернеті: на Донеччині жінка "зливала" росіянам позиції українських військових
14 березня 2026, 12:40
"Ваш син збив дитину": на Рівненщині аферист виманив гроші в пенсіонерки
14 березня 2026, 12:20
На Дніпропетровщині розлючена жінка вдарила співмешканця ножем у шию
14 березня 2026, 11:50
У Львові чоловік торгував дитячою порнографією
14 березня 2026, 11:35
Укренерго змінює графіки відключень світла через масовані обстріли
14 березня 2026, 11:15
На Київщині через куріння в ліжку загинув чоловік
14 березня 2026, 10:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
