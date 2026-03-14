Росіяни атакували Харківщину: серед поранених дитина
Зранку 14 березня російські окупанти атакували Харківщину. Внаслідок обстрілу постраждала дитина
Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.
14 березня близько 5:40 у селищі Водяне російський дрон влучив поблизу приміського електропоїзда. Внаслідок атаки отримав поранення машиніст. Ще його троє колег отримали гостру реакцію на стрес.
Близько 7:00 російські військові атакували дроном село Солоницівка. Пошкоджено приватні житлові будинки. 11-річний хлопчик отримав поранення.
Нагадаємо, в ніч на 14 березня російська армія також атакувала Київську область. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Загинули четверо місцевих жителів.
