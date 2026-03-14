Станція "Популізм": як "безкоштовний" транспорт заганяє Київ та Харків у борги та кому це вигідно

У Харкові повністю безкоштовний проїзд у громадському транспорті. У Києві також одні з найнижчих цін на метро. Журналісти розібрались, скільки це насправді коштує громадянам

Ситуація в Харкові

Безкоштовним проїзд у громадському транспорті у місті зробили на початку повномасштабної війни, коли були постійні обстріли та бізнеси повністю зупинили роботу. Мер міста Ігор Терехов на два тижні оголосив громадський транспорт безкоштовний, щоб допомогти запуститись знову підприємствам.

Проте ці два тижні затягнулись на понад чотири роки. Досі жителі Харкова за проїзд у громадському транспорті не платять, а це коштує бюджету дорого. Міський голова тепер називає безкоштовний проїзд "фішкою Харкова". Однак є нюанс.

Харків'яни все одно платять за громадський транспорт, просто не напряму, а зі своїх податків. Адже саме з податків бюджет покриває ці витрати. Формується відчуття "подарунку від влади", хоча насправді це коштує приблизно 2 мільярда гривень на рік, а це - приблизно 10% бюджету прифронтового міста. Це вдвічі більше, аніж цьогоріч місто планує витратити на відновлення інфраструктури.

А що в Києві?

На початку повномасштабного вторгнення громадський транспорт теж був безкоштовним, проте скоро в столиці повернули плату за проїзд. Мер міста Віталій Кличко пояснював це тим, що громадський транспорт коштує щорічно щонайменше 1,5 мільярда гривень. Тому плату проїзду повернули, проте і тут є нюанс: тарифи на проїзд в Києві вирішили не підіймати.

З 2018 року в Києві ціна на громадський електротранспорт лишається в розмірі 8 гривень. При цьому в ЗМІ говорили, що реальна вартість поїздки в київському метро коштує близько 40 гривень. У КМДА називали розрахунки приблизно 35 гривень. Тобто, різниця майже в 5 разів.

До повномасштабної війни Віталій Кличко і сам говорив, що можливе зростання проїзду у метро до 20 гривень. Проте після 2022 року така риторика у міської влади зникла. Ситуація така сама: збитки покривають самі жителі своїми податками.

Великі борги

За словами журналістів, "діра" в столичному бюджеті становить близько 11 мільярдів гривень. Таку саму суму Київ минулого року спрямував на допомогу військовим та ветеранам. На військо цьогоріч у київському бюджеті закладено 4 мільярди гривень. Паралельно з цим у Києві як і в інших містах, є багато потреб: зокрема, відновлення інфраструктури після обстрілів.

При цьому всі інші міста вже або підняли тарифи, або запровадили гнучкі системи, де реальна ціна більш наближена до собівартості. Наприклад, у Львові проїзд в електротранспорті коштує 20-25 гривень, у Запоріжжі та Одесі 15 гривень, в інших містах - сума коливається від 8 до 15 гривень. Однак важливо зауважити, що найменші ціни в містах не таких великих.

"Безкоштовний транспорт сам по собі не хороший і не поганий. Питання завжди в простому: за які гроші та за рахунок чого? Якщо дебет з кредитом в бюджеті сходиться, можна дозволити собі соціальну щедрість. Якщо ні - будь-яка безкоштовність швидко стає рахунком, який доведеться оплатити пізніше. І це завжди болючіше, аніж помірно платити за проїзд щодня", - наголошують журналісти.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки. Зокрема, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.