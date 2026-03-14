Під Куп'янськом загинув єдиний син генерала СБУ

Поблизу Куп'янська загинув військовий Микита Доценко. Він добровольцем пішов на фронт

На Харківщині загинув Микита Доценко. Йому було лише 24 роки. Два роки тому він добровільно пішов на фронт. Загинув внаслідок удару ворожої керованої авіабомби.

"А, кажуть, діти генералів не воюють. На війні загинув старший лейтенант Микита Доценко - офіцер відділення безпілотних авіаційних комплексів 138-го центру спеціального призначення. Він єдиний син генерала Данила Доненка, колишнього начальника ДЗНД СБУ", - написав журналіст Андрій Цаплієнко.

