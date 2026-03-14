UA | RU
UA | RU
14 березня 2026, 18:00

Під Куп'янськом загинув єдиний син генерала СБУ

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поблизу Куп'янська загинув військовий Микита Доценко. Він добровольцем пішов на фронт

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На Харківщині загинув Микита Доценко. Йому було лише 24 роки. Два роки тому він добровільно пішов на фронт. Загинув внаслідок удару ворожої керованої авіабомби.

"А, кажуть, діти генералів не воюють. На війні загинув старший лейтенант Микита Доценко - офіцер відділення безпілотних авіаційних комплексів 138-го центру спеціального призначення. Він єдиний син генерала Данила Доненка, колишнього начальника ДЗНД СБУ", - написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше на Донеччині під час виконання бойового завдання неподалік Костянтинівки загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович – ворожий ударний безпілотник влучив у бойову машину, в якій перебував 45-річний військовослужбовець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військовий Куп'янськ Харківська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »