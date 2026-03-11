Ми звикли до війни і ця звичка послабила нас

Ми прийняли війну, впустили її до хати, дозволили їй зайняти наше життя, наше довкілля, окупувати наш розум і забрати нашу свободу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ви спитаєте, про що я таке в біса кажу, як взагалі може бути інакше під час війни?.. Що ще можна зробити, коли ворог постійно намагається наступати, атакує наші міста, демократія поставлена на паузу, а на вулицях працює ТЦК?.. Яка свобода?.. Свобода бути самим собою, не повторювати політичні гасла своїх вождів, улюблених лідерів. Дуже дивно, що через чотири роки війни в нас так само піднімають до небес, або кидають в пекло волонтерів, журналістів, і навіть військових – в залежності від політичних уподобань. Війна з імперією, на жаль, не зробила нас вільними від запеклої імперської любові до панів і царів. Ми так і не навчилися бути відданими Україні, а не політикам. І щоб ти не робив, як би ти не воював, тебе оцінюють не за подвиги во славу України, а за політичні вислови, голосування і уподобання вождів.

