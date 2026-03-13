Скандал із monobank: звідки у Гороховського персональні дані клієнтки

Тож просте питання до НБУ, а що буде в цій ситуації з Гороховським?

Тож просте питання до НБУ, а що буде в цій ситуації з Гороховським?

У моїй стрічці багато емоційних постів про скандал, у який примудрився вляпатися Олег Гороховський. Для тих, хто пропустив: під час відеоверифікації клієнтки позаду дівчини можна було розгледіти прапор, який схожий на російський.

Гороховський опублікував скриншот цього дзвінка і пожартував, що їй було відмовлено в обслуговуванні через немиту голову. І тут банкір серйозно схибив.

По-перше, він злив у мережу чутливу інформацію про клієнтку. А по-друге, прапор виявився словенським, а клієнтка є донькою військовослужбовця ЗСУ.

Наразі соцмережі сперечаються: чи варто тепер закривати рахунки в monobank на знак протесту, чи дівчина мала думати, перш ніж записувати відео на тлі чогось, що хоч трохи нагадує російські символи.

Як фахівець із інформаційної та кібербезпеки хочу звернути увагу на інше. А звідки в Олега Гороховського персональні дані клієнтки і яке право він мав їх зливати? І який стосунок має ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД", яким він володіє, до АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", у якому відкривала рахунок дівчина? Так, того самого банку, на базі якого працює бренд monobank.

На якій підставі громадянину Гороховському передали дані про цей дзвінок? Адже формально він не є банкіром. "Універсал" належить Тигіпку. У банку Гороховський теж не працює, він є власник компанії, яка розробляє для банку програмне забезпечення.

То на якій підставі він отримує персональні дані клієнтки, що становлять банківську таємницю?

Нагадаю, що Нацбанк карає за значно менші огріхи. Банкам неодноразово вказували на неналежне забезпечення кіберзахисту та збереження банківської таємниці під час дистанційного обслуговування, коли знаходили в їхніх процедурах хоча б мінімальні недоліки. Банкіри, які проходили ці перевірки, не дадуть збрехати: перевіряючі з НБУ прискіпуються до найдрібніших деталей.

Мікрофінансові компанії теж регулярно штрафують за передачу особистих даних колекторам, які обдзвонюють боржників, щоб ті повернули кредит. Тож просте питання до регулятора, а що буде в цій ситуації з Гороховським?

Бо якщо нічого не буде тоді виникатиме питання – а звідки така поблажливість? Можливо така поблажливість пов'язана зі стосунками між головою НБУ Андрієм Пишним та окремими банкірами.

Наприклад, журналісти пишуть, що Сергій Тигіпко є регулярним гостем на благодійних аукціонах родини Пишних, де купує предмети мистецтва, перераховуючи кошти у благодійний фонд "Відчуй". Засновниця якого є Пишна Людмила Георгіївна, дружина голови Нацбанку. До речі, ці кошти не потрібно показувати у щорічній декларації, а спектр витрат, які можна ними оплачувати, практично необмежений.

Що натомість отримує Тигіпко та ймовірно Гороховський? Ну давайте пофантазуємо і зробимо припущення.

Можливо Нацбанк заплющує очі на дивну конфігурацію яка дає можливість Гороховському керувати monobank?

Для інших у нас існує закон про фактичних бенефіціарів, які здійснюють вплив на фінустанову. Але Гороховського це не стосується: формально він займається ІТ у непов’язаній з банком компанії. Ці моменти давно привернули увагу МВФ.

Однак обіцяне законодавство про систему нагляду за ризиками критично важливих третіх сторін, яке мало б навести тут лад, переноситься з одного перегляду програми на наступний. Дедлайн червень, але проєкт регуляцій ще навіть не був оприлюднений Нацбанком.

Дивна історія. Наприклад, коли рік тому Revolut заявив, що хоче здійснювати діяльність в Україні та планує до 2025 року отримати ліцензію в нашій країні, Нацбанк різко висловився про перевірку факту роботи на вітчизняному ринку. Але по факту свідомо чи не свідомо НБУ поставив своєрідний "міндічівський шлагбаум" на вхід литовцям. До кінця року людей, які мали займатися роботою в Україні, Revolut перевів на інші напрямки.

Свідомо чи ні, але експерти вважають, що подібна історія могла б суттєво підняти настрій Гороховському, який позбувся потенційних корнкурентів.

А є ще й інші історії. Експерти пам'ятають, як піднімалось питання з можливими маніпуляціями резервами з боку Монобанку. Тоді у далекому 2023 мало кому з банкірів сподобалася ідея оподаткування надприбутків банківської системи податком на прибуток зі ставкою 50%.

Але лише monobank пішов на те, щоб різко сформувати резерви під погані кредити у листопаді-грудні 2023 року й таким чином занизити розмір сплати податку на прибуток на 750 млн грн.

Що це були маніпуляції чи законні дії відповіді не маємо до цього часу. Нацбанк мовчить. Так само як і у скандалі з цією дівчиною, перед якою Олегу Гороховському варто було б вибачитися. І це той момент, коли мовчання говорить набагато більше ніж коментування.

P.S: До речі, коли там наступний аукціон? Було б цікаво подивитися на учасників і лоти, які куплять переможці. Можливо тоді ми отримаємо відповіді на дивне мовчання Нацбанку.