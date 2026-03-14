На Харківщині чоловік напав з ножем на молодого хлопця

На Харківській області затримали чоловіка за скоєння замаху на вбивство. Йому тепер загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, між двома знайомими сталась сварка. В ході конфлікту 40-річний чоловік завдав 22-річному хлопцю два ножових поранення. Потерпілого госпіталізували.

"Правоохоронці затримали 40-річного нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

