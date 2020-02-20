Евакуація українців з Уханю (оновлюється)
Як інформує RegioNews, повертаються 48 громадян України. Вони будуть поміщені в карантин на 14 діб.
Літак, який забрав з Уханя українських та іноземних громадян, по дорозі до Києва змінив курс і попрямував до Харкова, куди має сьогодні прибути глава МВС Арсен Аваков. Про це повідомляє ресурс Flightradar.
Крім членів екіпажу на борту знаходиться команда лікарів.
З епіцентру епідемії літак доставить в Україну 48 громадян нашої країни і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
Як пишуть харків'яни в Facebook, на виїзді до злітної смуги стоять три "швидких", екіпаж в захисних костюмах. Прибули кілька автобусів оперативно-рятувальної служби.
Пізніше стало відомо, що всіх українців, які прибули з Китаю можуть привезти в санаторій в Нові Санжари на Полтавщині.
Сьогодні зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців, які прибудуть з Китаю в санаторій.
Також в ДСНС повідомили про готовність до транспортування евакуйованих з Уханю. Для перевезення людей підготували 7 автобусів та залучили 33 рятувальника.
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