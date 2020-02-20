Сутички в Нових Санжарах: правоохоронці обіцяють сувору відсіч
Як повідомили RegionNews у пресслужбі МВС України, про це заявив її директор Артем Шевченко під час брифінгу у Нових Санжарах Полтавської області 20 лютого.
"На будь-які правопорушення правоохоронні органи діятимуть у суворій відповідності до Закону України, як вони діяли й до сьогоднішнього дня. Наразі проводиться велика профілактична робота з громадянами. Закликаємо їх не порушувати громадську безпеку та не перешкоджати урядовим рішенням, які прийняті та виконуються у суворій відповідності до букви закону", - сказав він.
Шевченко також зазначив, що у разі вчинення протиправних дій, вони одразу ж будуть припинятися правоохоронцями у законний спосіб.
"Якщо протиправні дії не вимагатимуть кримінальної відповідальності з точки зору законності правопорушень, із порушниками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди і їх відпустять. У разі, якщо вчинятимуться більш жорсткі та суворі протиправні дії, на них поліцейські будуть реагувати згідно з нормами Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення", - додав він.
Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові.
Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.
У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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