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20 лютого 2020, 20:09 90

Евакуйовані українці прибули в Нові Санжари

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20 лютого 2020, 20:09 90
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Евакуйовані з китайського міста Ухань громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу "Нові Санжари" в Полтавській області
Фото: скрін з відео
Евакуйовані з китайського міста Ухань громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу "Нові Санжари" в Полтавській області

Як повідомляє RegionNews, автобуси заїхали на територію санаторію.

Нагадаємо, перед приїздом евакуііованних українців в Нових Санжарах відбулася сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння.

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).


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