Аваков вийшов до народу у Нових Санжарах (фоторепортаж)
Про це Regionews інформує з місця подій.
Як раніше повідомлялося, між місцевими та правоохоронцями тривають сутички.
У поліції Полтавської області пояснили, що з метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати Закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені.
Частину персоналу санаторію "Нові Санжари" перевезли, частина залишилася на місці, частина написала заяви на звільнення.
Нагадаємо, на Полтавщині люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих з Китаю. Голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов прокоментував інформацію щодо можливого поселення українців, які прибудуть з Китаю в санаторій в Нові Санжари, закликав бути виваженими та стриманими.
Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції евакуйованих українців з Уханя буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області.
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