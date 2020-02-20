Аваков вийшов до народу у Нових Санжарах (фоторепортаж)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков приїхав в Нові Санжари Полтавської області, де люди перекрили дорогу і протестують проти розміщення евакуйованих з китайського Уханю українців

Фото з місця події

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков приїхав в Нові Санжари Полтавської області, де люди перекрили дорогу і протестують проти розміщення евакуйованих з китайського Уханю українців

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