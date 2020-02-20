Губернатор Полтавської області приїхав до мітингувальників у Нові Санжари

Голова в Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов прокоментував інформацію щодо можливого поселення українців, які прибудуть з Китаю в санаторій в Нові Санжари

Голова в Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов прокоментував інформацію щодо можливого поселення українців, які прибудуть з Китаю в санаторій в Нові Санжари

"Перебуваю в Нових Санжарах, де люди перекрили дороги. Розбираємося в ситуації. У будь-якому разі закликаю бути виваженими й стриманими. З Китаю до України повертаються наші співгромадяни. Вони повертаються додому. Усіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції", - написав він у Facebook, інформує RegioNews.

Нагадаємо, сьогодні з епіцентру епідемії літак доставить в Україну 48 громадян нашої країни і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).

Як пишуть харків'яни в Facebook, на виїзді до злітної смуги стоять три "швидких", екіпаж в захисних костюмах. Прибули кілька автобусів оперативно-рятувальної служби.

Також у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.