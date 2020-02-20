Літак з Уханя дозаправиться в Борисполі і повернеться в Харків

Літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку

Літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку

Як повідомили RegiNews в прес-службі МВС, там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків.

"За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ. На борт літака буде доправлено додаткове харчування і засоби індивідуального захисту", - йдеться в повідомленні.

В МВС зазначили, що український пасажирський літак спецрейсу "PQ 7302" із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль о 9:40 годині.

"На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-Ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - зазначили в МВС.