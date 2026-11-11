960 кг наркотиків з Румунії: на Буковині викрили рекордну контрабанду

Фото: Чернівецька митниця

Чернівецькі митники спільно зі співробітниками СБУ викрили спробу незаконного ввезення в Україну великої партії наркотичної речовини. У двох автомобілях, які прибули з Румунії, виявили 960 кг кратому

Про це повідомила Чернівецька митниця, передає RegioNews.

Під час ретельного огляду автомобілів, які перетнули кордон через митний пост "Вадул-Сірет", правоохоронці знайшли заборонену речовину. Її намагалися приховати як у салонах машин, так і у вантажних відсіках.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, кратом внесений до переліку наркотичних засобів і рослин, обіг яких обмежено, зокрема під час переміщення через митний кордон.

За цим фактом митниця направила до правоохоронних органів повідомлення про кримінальне правопорушення за статтею 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів).

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку. Обладнання та хімічні компоненти для виробництва закуповували через інтернет і довірених осіб.