В Нові Санжари їде прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук з робочим візитом вирушив у Полтавську область, щоб проконтролювати розміщення українців, евакуйованих з Китаю

Фото: Олексій Гончарук/Facebook

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук з робочим візитом вирушив у Полтавську область, щоб проконтролювати розміщення українців, евакуйованих з Китаю

Про це RegionNews повідомило джерело в уряді. Зараз у смт Нові Санжари знаходяться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також губернатор області Олег Синєгубов.

Пізніше сам прем'єр підтвердив цю інформацію у своєму Telegram-каналі.

"Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб Уряду працюватиме в Нових Санжарах", - написав він.

Нагадаємо, спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції евакуйованих українців з Уханя буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області

На Полтавщині люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих з Китаю. Голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов прокоментував інформацію щодо можливого поселення українців, які прибудуть з Китаю в санаторій в Нові Санжари, закликав бути виваженими та стриманими.

У поліції Полтавської області пояснили, що 20 лютого, близько сьомої години ранку, в селищі Нові Санжари група місцевих мешканців заблокувала дорогу міжрегіонального значення. При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла короткострокова сутичка.

Для припинення правопорушення працівники поліції встановили більше 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди.

"З метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати Закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені", – зазначив начальник поліції Полтавщини Іван Виговський.