16:48  20 лютого
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
13:42  20 лютого
Коронавірус на лайнері: обидва хворих українця одужали - нардеп
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2020, 16:29 20

МВС запевняє, що медцентр "Нові Санжари" повністю готовий прийняти евакуйованих

Читайте также
на русском языке
20 лютого 2020, 16:29 20
Читайте также на русском языке
Медичний центр "Нові Санжари" готовий забезпечити карантинні заходи для громадян, що повернулися з Китаю
Фото: mvs.gov.ua
Медичний центр "Нові Санжари" готовий забезпечити карантинні заходи для громадян, що повернулися з Китаю

Як повідомили RegionNews у пресслужбі Міністерства внутрішних справ України, установа забезпечена необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру.

"Фахівці медичного напрямку мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури, що мають бути здійснені, аби забезпечити суворий режим санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також центр має 200 ліжко-місць, а номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол знаходиться в кожній кімнаті.

"Сам центр знаходиться на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями", - уточнили у пресслужбі.

Крім того, МВС України констатує, що територія закладу охороняється та здійснюється встановлений перепускний режим, а загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.

У свою чергу деякі ЗМІ писали, що частину персоналу санаторію "Нові Санжари" перевезли, частина залишилася на місці, і частина написала заяви на звільнення.

Цю інформацію спростував директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації МВС України Анатолій Смик, передає УНІАН.

"Медперсонал санаторію в Нових Санжарах, де будуть знаходитися евакуйовані з Китаю українці, не звільнявся. З трьох лікарів - одна на лікарняному, друга - у відпустці за власним бажанням, оскільки у неї проблеми із зором. Повідомлення, що там відбуваються масові звільнення, не відповідають дійсності ", - сказав він.

Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові.

Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.

У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.


Китай эвакуация украинцы карантин Новые Санжары
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 16:48
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »