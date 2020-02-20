МВС запевняє, що медцентр "Нові Санжари" повністю готовий прийняти евакуйованих
Як повідомили RegionNews у пресслужбі Міністерства внутрішних справ України, установа забезпечена необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру.
"Фахівці медичного напрямку мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури, що мають бути здійснені, аби забезпечити суворий режим санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки", - йдеться у повідомленні.
Також центр має 200 ліжко-місць, а номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол знаходиться в кожній кімнаті.
"Сам центр знаходиться на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями", - уточнили у пресслужбі.
Крім того, МВС України констатує, що територія закладу охороняється та здійснюється встановлений перепускний режим, а загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.
Медичний центр "Нові Санжари" готовий забезпечити карантинні заходи для громадян, що повернулися з Китаю— МВС України (@MVS_UA) February 20, 2020
Установа забезпечена необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру. https://t.co/J8geRndk9h pic.twitter.com/KVgF6CIiay
У свою чергу деякі ЗМІ писали, що частину персоналу санаторію "Нові Санжари" перевезли, частина залишилася на місці, і частина написала заяви на звільнення.
Цю інформацію спростував директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації МВС України Анатолій Смик, передає УНІАН.
"Медперсонал санаторію в Нових Санжарах, де будуть знаходитися евакуйовані з Китаю українці, не звільнявся. З трьох лікарів - одна на лікарняному, друга - у відпустці за власним бажанням, оскільки у неї проблеми із зором. Повідомлення, що там відбуваються масові звільнення, не відповідають дійсності ", - сказав він.
Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові.
Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.
У зв'язку зі сформованою ситуацією в місто прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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