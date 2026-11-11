У Полтаві пролунали два вибухи: над містом піднявся дим

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У середу, 11 листопада, в Полтаві пролунали вибухи. Після повторного вибуху над містом здійнявся стовп диму

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, о 10:20 зазначив, що Полтава перебуває під ворожою атакою. За його словами, загроза для міста зберігається.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника зі сходу в напрямку Полтави. Згодом військові повідомили про наближення до міста "Бандеролей".

Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, вранці 11 листопада російські військові також атакували Хмельниччину. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження на території одного з підприємств. Травмувалася одна людина.