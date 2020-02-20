Стало відомо, чому евакуйованих з Китаю розмістили в Нових Санжарах

Медичний центр у Нових Санжарах був обраний через можливість його швидко звільнити

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Медичний центр у Нових Санжарах був обраний через можливість його швидко звільнити

Критерієм вибору центру Національної гвардії в селищі Нові Санжари для розміщення евакуйованих з Уханю громадян України стало те, що він перебуває у власності держави і його можна було легко звільнити.

Про це 20 лютого під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegionNews.

"Це заклад державного рівня, який можна було досить швидко звільнити і без будь-яких проблем для системи медичної допомоги, МВС і системи захисту кордонів нашої держави, воно не призводить до будь-яких проблем”, — зазначив Ляшко.

За його словами, будь-яка медична установа може стати місцем для обсервації, так як хвороба не передається аерогенним шляхом.

"Вона поширюється повітряно-крапельним шляхом. Захист відстанню це буквально достатньо 1,5-2 метри”, — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом. У Нових Санжарах досі триває мітинг через прибуття евакуйованих з Китаю. Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців, які прибудуть з Китаю в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також з робочим візитом у Полтавську область вирушив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, щоб проконтролювати розміщення українців, евакуйованих з Китаю.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).