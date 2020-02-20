Кривий Ріг підготував бокси в лікарнях для можливих хворих коронавірусом

У Кривому Розі Дніпропетровської області підготували 15 боксів в 2 лікарнях для можливих хворих коронавірусом COVID-19

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У Кривому Розі Дніпропетровської області підготували 15 боксів в 2 лікарнях для можливих хворих коронавірусом COVID-19

Про це, як повідомляє RegionNews, Українським Новинам сказала головний лікар Криворізької інфекційної лікарні Олена Патроева.

"Підготовлено 10 боксів в інфекційній лікарні і 5 боксів в 7-й міській лікарні. Вони відрізняються від звичайних боксів двома ступенями захисту внутрішнього приміщення - тамбурами і шлюзами. Для медиків підготовлені ламіновані захисні костюми, спеціальні респіраторні маски, окуляри і рукавички. Для точного визначення діагнозу людини будуть брати мазок із зіву, і відправляти на аналіз в Центр громадського здоров'я в Київ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні немає жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.