Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Харкові

Борт з евакуйованими українцями з Китаю, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові

Фото: ОПУ

Борт з евакуйованими українцями з Китаю, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові

Як інформує RegionNews, про це свідчать дані сервісу Flightradar.

Літак прибув на спеціально підготовлену стоянку. Тепер евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезуть до медичного центу Національної гвардії Нові Санжари на Полтавщині.

Зранку, 20 лютого, літак сів в аеропорт "Бориспіль". Пресслужба МВС пізніше повідомила, що борт літака SkyUp, що виконує спеціальний рейс з китайського Уханя в Україну, приземлився в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки і продовжить політ до Харкова.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".