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20 лютого 2020, 12:50 91

Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)

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на русском языке
20 лютого 2020, 12:50 91
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У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців
Фото: Regionews
У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців

Як повідомляє кореспондент Regionews з Нових Санжар, місцеві жителі збираються групами. Люди також приносять шини.



Раніше відбулося кілька сутичок із представниками правоохоронних органів.



На фото видно, що в смт стягнули силовиків, а також військову техніку.

Нагадаємо, спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції евакуйованих українців з Уханя буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області

Раніше голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов прокоментував інформацію щодо можливого поселення українців, які прибудуть з Китаю в санаторій в Нові Санжари, закликав бути виваженими та стриманими.


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