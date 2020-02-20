Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців

Фото: Regionews

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців

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